Скрипт автодобавления объявления.

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок206 просмотров

Требуется создать скрипт. Суть - добавление объявления о продаже авто из одного места на 5-10 ведущих автомобильных порталов. То есть человек заполняет один раз форму, все остальное делают постеры. Сервис платный.

16 лет назад
wtv
49 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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