Сайт под ключ

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт44 заявки788 просмотров

Задача: Доработать и переделать сайт+ дизайн pay-tel.ru, под ключ

Тематика: провода оптические и прочая утварь

Стиль: техникал, инженеринх, и тд. что там еще пишут обычно

Цветовая гамма: не раздражающая посетителей и не Белое пятно. Лучше, из уже имеющегося.

На что должен быть похож

http://www.optcom.ru

http://tdovs.ru

http://fural.ru/ просто очень нравиться дизайн)

http://www.nokston.ru/sertif.html

Сейчас стоит joomla 1.5.10 + virtuemart 1.13, если предложите что-то лучшее - пожалуйста.

Нужно:

1)Переработать дизайн: 100% по ширине, шапка анимированная на флеше.

доработка лого в анимированый вариант.

и естественно добавить различных дизайнерских фишек.

+ фирменная символика

2)Доработать каталог:

-переделать дизайн главной страницы каталога

-переделать дизайн категорий

-нарисовать картинки-иконки для разделов каталога

-обеспечить возможность указать вместо цены произвольное слово (например: "цена по запросу")

-удобная загрузка товаров из таблицы excel или 1с (данное требование обсуждаемо) + возможность добавления информации о товаре и красивых картинок.

3)на главной странице отображать предложения из каталога, которые помечены как спец предложение или новые

4)Установить форум

5)должны быть всякие информеры, которые вписываются в дизайн сайта: курсы валют, индексы бирж, цены на цветные металлы и погоду желательно с сайта http://www.intellicast.com/

6)Валидность и кроссбраузерность обязательны

включая наполнение сайта(с этим пунктом особо внимательно)

Оплата будет произведена после приёмки работы и исправления всех ошибок.

Прошу указывать срок и цену за проект целиком.

Частичные предложения не рассматриваются.

Контакты: в рабочие дни с 10:00-01:00 по МСК + 3 часа.

PS прошу беспокоить только ответственных людей!!!

Joomla
16 лет назад
sir_tango
Kirill 
41 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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