Необходимо разработать скандинавский аукцион с нашим дизайном. Интересует стоимость разработки и вёрстки отдельно. Так же необходимо указать требование к дизайну - оригинальный, или шаблонный; и указать на основе какой системы (если разработка не собственная) ...
Сайт под ключ
Задача: Доработать и переделать сайт+ дизайн pay-tel.ru, под ключ
Тематика: провода оптические и прочая утварь
Стиль: техникал, инженеринх, и тд. что там еще пишут обычно
Цветовая гамма: не раздражающая посетителей и не Белое пятно. Лучше, из уже имеющегося.
На что должен быть похож
http://fural.ru/ просто очень нравиться дизайн)
http://www.nokston.ru/sertif.html
Сейчас стоит joomla 1.5.10 + virtuemart 1.13, если предложите что-то лучшее - пожалуйста.
Нужно:
1)Переработать дизайн: 100% по ширине, шапка анимированная на флеше.
доработка лого в анимированый вариант.
и естественно добавить различных дизайнерских фишек.
+ фирменная символика
2)Доработать каталог:
-переделать дизайн главной страницы каталога
-переделать дизайн категорий
-нарисовать картинки-иконки для разделов каталога
-обеспечить возможность указать вместо цены произвольное слово (например: "цена по запросу")
-удобная загрузка товаров из таблицы excel или 1с (данное требование обсуждаемо) + возможность добавления информации о товаре и красивых картинок.
3)на главной странице отображать предложения из каталога, которые помечены как спец предложение или новые
4)Установить форум
5)должны быть всякие информеры, которые вписываются в дизайн сайта: курсы валют, индексы бирж, цены на цветные металлы и погоду желательно с сайта http://www.intellicast.com/
6)Валидность и кроссбраузерность обязательны
включая наполнение сайта(с этим пунктом особо внимательно)
Оплата будет произведена после приёмки работы и исправления всех ошибок.
Прошу указывать срок и цену за проект целиком.
Частичные предложения не рассматриваются.
Контакты: в рабочие дни с 10:00-01:00 по МСК + 3 часа.
PS прошу беспокоить только ответственных людей!!!
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