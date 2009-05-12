Необходимо разработать скандинавский аукцион с нашим дизайном. Интересует стоимость разработки и вёрстки отдельно. Так же необходимо указать требование к дизайну - оригинальный, или шаблонный; и указать на основе какой системы (если разработка не собственная) ...
Редирект для ссылок на DLE
Необходимо создать скрипт, который менял бы все ссылки на скачивание в полной новости, дописывая перед адресом ссылки на фалообменник, еще один адрес. Например:
http://filoobmennik.com/123456/ должен меняться на http://myadress.com/http://filoobmennik.com/123456/
Это должно происходить с каждой ссылкой для скачивания, что находяться в полном описании материала.
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