Редирект для ссылок на DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок179 просмотров

Необходимо создать скрипт, который менял бы все ссылки на скачивание в полной новости, дописывая перед адресом ссылки на фалообменник, еще один адрес. Например:

http://filoobmennik.com/123456/ должен меняться на http://myadress.com/http://filoobmennik.com/123456/

Это должно происходить с каждой ссылкой для скачивания, что находяться в полном описании материала.

Пишем цены и сроки

Работал ТОЛЬКО по безопасной сделке

DLE
16 лет назад
Fibonachi
Дмитрий 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

Maestro-studio
Антон 
34 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
26 отзывов
16 лет назад
$5
1 день
Отличная работа!
Отличный заказчик! Очень приятно работать с ним :)

Заявки фрилансеров

Maestro-studio
Антон 
34 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
26 отзывов
16 лет назад