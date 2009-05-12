Редирект для ссылок на DLE

Необходимо создать скрипт, который менял бы все ссылки на скачивание в полной новости, дописывая перед адресом ссылки на фалообменник, еще один адрес. Например:

http://filoobmennik.com/123456/ должен меняться на http://myadress.com/http://filoobmennik.com/123456/

Это должно происходить с каждой ссылкой для скачивания, что находяться в полном описании материала.

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