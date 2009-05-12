Задача для программиста - загрузка картинок.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок233 просмотра

Есть сайт:

http://creatiff.lv/ru/

Он реализован на Ajax + PHP 5 + MySql.

На аяксе листаются проекты.

В каждом проекте от 1ой до 5и картинок весом от 150 до 500 кб.

Это много - но сделать мы нечего не можем, красота требует жертв.

Проблема следюущая - сейчас ajax грузит сразу все картинки, которые есть на сайте, т.е. люди с плохим интернетом по переключению могут наблюдать картину тормознутой загрузки.

Нужно придумать такой способ, чтобы он грузил или всего 3 первые работы наперёд (взависимости от раздела) и по мере прокручивания вперёд подгружал по одной работе или каким-то другим образом.

Если есть другие идеи как "разгрузить" загрузку - Всё в ваших руках.

В предложение, пожалуйста указывайте сроки и цену.

В приват просьба не писать, если есть только конкретные работы по сайту.

AJAXMySQLPHP
16 лет назад
777-300ER
38 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
58 отзывов(-2)

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