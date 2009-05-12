Скрипт постинга (PHP)

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт15 заявок262 просмотра

Нужно скриптом заполнить несколько post-форм. Бюджет 25 у.е. Оплата web-money.

PHP
16 лет назад
bascorp2
38 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создание скандинавского аукциона

    Необходимо разработать скандинавский аукцион с нашим дизайном. Интересует стоимость разработки и вёрстки отдельно. Так же необходимо указать требование к дизайну - оригинальный, или шаблонный; и указать на основе какой системы (если разработка не собственная) ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • WEBasyst

    $50

    1.Для магазина на движке WebAsyst нужно сделать выпадающее меню, прикрепленное к движку ,тоесть при добавлении новой категории ,эта категория будет появлятся в меню. Меню должно быть двухярусным. Так же меню должно быть привязано к ...

    Webasyst
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Сделать добавление новостей на Flash сайте

    На сайт нужна админка для добавления новостей... Чтобы человек далёкий от интернера мог туда новости добавлять с картинками Нужно ещё сделать страницу медиа... На ней должен быть просмотр видео файлов + ...

    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Установить шапку на форум

    Необходимо установить шапку на http://forum.andrey2.ru/ форум phpbb, в оригинальном размере соответствующем прикрепленному ниже файлу. На данный момент при установке шапки, она автоматически сжимается с боков. Вероятно необходимо править файл header либо стили. Шаблон самой темы ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Редирект для ссылок на DLE

    Необходимо создать скрипт, который менял бы все ссылки на скачивание в полной новости, дописывая перед адресом ссылки на фалообменник, еще один адрес. Например: http://filoobmennik.com/123456/ должен меняться на http://myadress.com/http://filoobmennik.com/123456/ Это должно происходить ...

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Доработка партнерского магазина

    Есть магазин партнерки doctordick, дефолтный. Нужно немного доработать, с сайта http://kazanove.ru сделать что-то подобное: http://www.ru-viagra.ru. А именно: - создать раздел со статьями, наподобие http://www.ru-viagra.ru/info.php - добавить текст снизу, как на ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад