Установить шапку на форум

Необходимо создать скрипт, который менял бы все ссылки на скачивание в полной новости, дописывая перед адресом ссылки на фалообменник, еще один адрес. Например: http://filoobmennik.com/123456/ должен меняться на http://myadress.com/http://filoobmennik.com/123456/ Это должно происходить ...