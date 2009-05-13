Установить шапку на форум

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Завершен16 заявок223 просмотра

Необходимо установить шапку на http://forum.andrey2.ru/ форум phpbb, в оригинальном размере соответствующем прикрепленному ниже файлу. На данный момент при установке шапки, она автоматически сжимается с боков. Вероятно необходимо править файл header либо стили. Шаблон самой темы в архиве

16 лет назад
dexter007
37 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

ilchenkom
Максим 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$5
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Хороший заказчик с понятными требованиями. Оплату произвел четко в срок.С удовольствием поработаю на него еще раз.

Заявки фрилансеров

ilchenkom
Максим 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад

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