Сделать добавление новостей на Flash сайте

На сайт нужна админка для добавления новостей...

Чтобы человек далёкий от интернера мог туда новости добавлять с картинками

Нужно ещё сделать страницу медиа...

На ней должен быть просмотр видео файлов + фоток + музыки

Тоже с админкой ...

Видио желательно с ютюба

Или как проще