Необходимо разработать скандинавский аукцион с нашим дизайном. Интересует стоимость разработки и вёрстки отдельно. Так же необходимо указать требование к дизайну - оригинальный, или шаблонный; и указать на основе какой системы (если разработка не собственная) ...
Сделать добавление новостей на Flash сайте
На сайт нужна админка для добавления новостей...
Чтобы человек далёкий от интернера мог туда новости добавлять с картинками
Нужно ещё сделать страницу медиа...
На ней должен быть просмотр видео файлов + фоток + музыки
Тоже с админкой ...
Видио желательно с ютюба
Или как проще
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