Необходимо разработать скандинавский аукцион с нашим дизайном. Интересует стоимость разработки и вёрстки отдельно. Так же необходимо указать требование к дизайну - оригинальный, или шаблонный; и указать на основе какой системы (если разработка не собственная) ...
WEBasyst
1.Для магазина на движке WebAsyst нужно сделать выпадающее меню, прикрепленное к движку ,тоесть при добавлении новой категории ,эта категория будет появлятся в меню.
Меню должно быть двухярусным. Так же меню должно быть привязано к стилю.
2.Так же надо сделать верхнее меню для под категорий. Тут все просто. В категории будуд отображаться логотипы категорий, без текста, причем колличество логотипов в строке будет зависить от разрешения экрана.
3. И последнее сделать вывод случайного текста на страницу. Что бы текст брался из текстового файла.
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