WEBasyst

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки172 просмотра

1.Для магазина на движке WebAsyst нужно сделать выпадающее меню, прикрепленное к движку ,тоесть при добавлении новой категории ,эта категория будет появлятся в меню.

Меню должно быть двухярусным. Так же меню должно быть привязано к стилю.

2.Так же надо сделать верхнее меню для под категорий. Тут все просто. В категории будуд отображаться логотипы категорий, без текста, причем колличество логотипов в строке будет зависить от разрешения экрана.

3. И последнее сделать вывод случайного текста на страницу. Что бы текст брался из текстового файла.

Webasyst
16 лет назад
instarcom
Вячеслав 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

axdes
39 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
16 лет назад
$50
1 день
Работа была выполнена точно в срок. По мимо основной работы сделал еще много всего по сайту. Очень доволен работой.
Спасибо, все замечательно! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

axdes
39 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
16 лет назад

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