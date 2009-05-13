1.Для магазина на движке WebAsyst нужно сделать выпадающее меню, прикрепленное к движку ,тоесть при добавлении новой категории ,эта категория будет появлятся в меню.

Меню должно быть двухярусным. Так же меню должно быть привязано к стилю.

2.Так же надо сделать верхнее меню для под категорий. Тут все просто. В категории будуд отображаться логотипы категорий, без текста, причем колличество логотипов в строке будет зависить от разрешения экрана.

3. И последнее сделать вывод случайного текста на страницу. Что бы текст брался из текстового файла.