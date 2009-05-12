Сайт инет магазина

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Обязательно чтобы соискатель был постоянно доступне и жил и работал в МСК

(не исключено дальнейшее постоянное сотрудничество)

все предложения направлять на мыло vacancy***gaf-gaf***mesabureau.com

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Требуется создать сайт интернет магазина со след функционалом

1) система учета пользователей сайта: контактная информация, данные о том, когда, кем и какой продукт куплен, когда активирован и тому подобная подробная информация по каждому пользователю

2) система регистрации пользователей, а также, так называемая «быстрая регистрация», когда логин и пароль приходит клиенту в письме заказа и ему не прихдится делать лишних действия по регистрации на сайте

3) администратор может изменять абсолютно весь контент на сайте

4) возможность оплаты заказов с помощью электронных платежных систем Вебмани, Я.деньги и тп, а также оплаты с помощью банковских карт типа Visa, MasterCard и пр

5) при оплате по безналу или электронными деньгами автоматическое формирование счета для оплаты (желательно в формате *.doc или *.pdf), для того, чтобы клиент мог его распечатать и оплатить через бехгалтерию

6) система оповещения о поступивших в магазин заказах по СМС

7) простой видеоплеер для проигрывания полноэкранного и в обычном режиме видео формата *.flv / *.mp4

Далее прикрутить готовый дизайн и отладить для всех броузеров.

Вцелом обычный магазин но есть пара-тройка необычных фишек о которых уже в переписке

Денег 40-45 тыс руб

В цене можно подвинуться в большую сторону только обосновано