PHP-Скрипт добавления чего-либо (без sql, на файлах) Срипт состоит из: "Главная страница" Страницы, необходимые для его обработки (чем меньше , тем лучше) Страница ...
Сайт инет магазина
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Обязательно чтобы соискатель был постоянно доступне и жил и работал в МСК
(не исключено дальнейшее постоянное сотрудничество)
все предложения направлять на мыло vacancy***gaf-gaf***mesabureau.com
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Требуется создать сайт интернет магазина со след функционалом
1) система учета пользователей сайта: контактная информация, данные о том, когда, кем и какой продукт куплен, когда активирован и тому подобная подробная информация по каждому пользователю
2) система регистрации пользователей, а также, так называемая «быстрая регистрация», когда логин и пароль приходит клиенту в письме заказа и ему не прихдится делать лишних действия по регистрации на сайте
3) администратор может изменять абсолютно весь контент на сайте
4) возможность оплаты заказов с помощью электронных платежных систем Вебмани, Я.деньги и тп, а также оплаты с помощью банковских карт типа Visa, MasterCard и пр
5) при оплате по безналу или электронными деньгами автоматическое формирование счета для оплаты (желательно в формате *.doc или *.pdf), для того, чтобы клиент мог его распечатать и оплатить через бехгалтерию
6) система оповещения о поступивших в магазин заказах по СМС
7) простой видеоплеер для проигрывания полноэкранного и в обычном режиме видео формата *.flv / *.mp4
Далее прикрутить готовый дизайн и отладить для всех броузеров.
Вцелом обычный магазин но есть пара-тройка необычных фишек о которых уже в переписке
Денег 40-45 тыс руб
В цене можно подвинуться в большую сторону только обосновано
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