Доработка движка форума IPB 1.3 Final

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок181 просмотр

Нужен спец по этому форуму, чтобы прикрутить кое-какие моды и дополнения.

В частности:

1. проверка занятости имени пользователя при регистрации

2. массовое удаление постов/тем определенного пользователя

3. добавить возможность модераторам отправлять пользователей в БАН

4. исправить кое-какие глюки

5. возможно что-то еще... ))

Кто не работал с IPB просьба не беспокоить.

По оплате договоримся.

16 лет назад
Helias
42 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Viper203
38 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$75
1 день
Алексей быстро понял суть требуемых доработок форума. Без замечаний и напоминаний все качественно выполнил. Рад сотрудничеству, буду обращаться еще!
Хороший заказчик, чёткое ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую

Заявки фрилансеров

Viper203
38 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад

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