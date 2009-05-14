PHP парсер сайта.

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен11 заявок320 просмотров

Необходимо написать несложный парсер сайта, и сграбить данные с 14000 страниц.

Как показал предыдущий опыт подобных проектов у профи процесс написания и отладки подобного скрипта занимает 1-2 часа, поэтому бюджет проекта невелик - до 10$.

Подробное описание проекта в аттаче. Оплата webmomey, paypal, privat24

[UPDATE]

Форму поиска можно не сабмитить, данные для каждой детали доступны по GET запросу вида:

_ttp://www.amazon.com/gp/product/compatibility-chart/B000BZA41E - последний параметр код детали.

Когда детальная информация находится на нескольких страницах, к ним можно получить доступ по ссылкам вида:

_ttp://www.amazon.com/gp/product/compatibility-chart/B000BZ9MU8?i=25

i=25 для второй страницы и т.п.

Надеюсь это облегчит, ускорит и удешевит задачу :)))

PHP
16 лет назад
akisoft
48 лет
18 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

vladimirvs
Владимир 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик, задачу поставил четко - ни единого вопроса. С человеком легко и приятно общаться и работать. Всем очень рекоммендую.

Заявки фрилансеров

vladimirvs
Владимир 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад

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