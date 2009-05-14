PHP парсер сайта.

Необходимо написать несложный парсер сайта, и сграбить данные с 14000 страниц.

Как показал предыдущий опыт подобных проектов у профи процесс написания и отладки подобного скрипта занимает 1-2 часа, поэтому бюджет проекта невелик - до 10$.

Подробное описание проекта в аттаче. Оплата webmomey, paypal, privat24

[UPDATE]

Форму поиска можно не сабмитить, данные для каждой детали доступны по GET запросу вида:

_ttp://www.amazon.com/gp/product/compatibility-chart/B000BZA41E - последний параметр код детали.

Когда детальная информация находится на нескольких страницах, к ним можно получить доступ по ссылкам вида:

_ttp://www.amazon.com/gp/product/compatibility-chart/B000BZ9MU8?i=25

i=25 для второй страницы и т.п.

Надеюсь это облегчит, ускорит и удешевит задачу :)))