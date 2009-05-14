Необходимо расширение функционала веб-интерфейса для почты (roundcube) Изменений много и требуется долгосрочное сотрудничество. Желателен также опыт работы с AJAX для будущей работы над внешним видом. Вот требования на первом этапе: ...
PHP парсер сайта.
Необходимо написать несложный парсер сайта, и сграбить данные с 14000 страниц.
Как показал предыдущий опыт подобных проектов у профи процесс написания и отладки подобного скрипта занимает 1-2 часа, поэтому бюджет проекта невелик - до 10$.
Подробное описание проекта в аттаче. Оплата webmomey, paypal, privat24
[UPDATE]
Форму поиска можно не сабмитить, данные для каждой детали доступны по GET запросу вида:
_ttp://www.amazon.com/gp/product/compatibility-chart/B000BZA41E - последний параметр код детали.
Когда детальная информация находится на нескольких страницах, к ним можно получить доступ по ссылкам вида:
_ttp://www.amazon.com/gp/product/compatibility-chart/B000BZ9MU8?i=25
i=25 для второй страницы и т.п.
Надеюсь это облегчит, ускорит и удешевит задачу :)))
Выбранный исполнитель
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