Создать сайт DVD. Залить файлы.

Добрый день.

Нужено создать сайт, на котором будут представлены фильмы для скачивания. Фильмы для скачивания скачать с других сайтов и заливать их на аккаунт letitbit.net.

Обязательно указывайте сумму, которую вы хотите за 100 Гб залитых на letitbit.net вами файлов.

Скаченные Гб я не считаю.

Жду предложений!