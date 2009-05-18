Создать сайт DVD. Залить файлы.

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Завершен7 заявок292 просмотра

Добрый день.

Нужено создать сайт, на котором будут представлены фильмы для скачивания. Фильмы для скачивания скачать с других сайтов и заливать их на аккаунт letitbit.net.

Обязательно указывайте сумму, которую вы хотите за 100 Гб залитых на letitbit.net вами файлов.

Скаченные Гб я не считаю.

Жду предложений!

16 лет назад
fortunatut
Наталья 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
13 отзывов

Выбранные исполнители

toleanus
40 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$30
5 дней
sergeyrulit
Сергей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$10
2 дня
Работой Сергея осталась довольна. Всё, что зависело от него сделал быстро и качественно. Пожелания, возникшие уже в процессе работы, принимал и учитывал очень доброжелательно и оперативно. Постоянно находился на связи и консультировал по необходимым вопросам. Большое спасибо! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Все отлично!

Заявки фрилансеров

toleanus
40 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
sergeyrulit
Сергей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад

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