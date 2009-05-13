Здравствуйте, господа фрилансеры!

Необходимо дописать скрипт МаркетГида, который называется волшебный попандер. Надо, чтобы вместо ихнего попандера открывались заранее прописаные сайты. Причем не все сразу, а скажем по определенному количеству открытий, которое тоже прописывается (например 100 раз открылся один сайт, потом 200 раз другой, и т.д.). Надеюсь понятно объяснил.

В общем работа для тех, кто рулит в java.