Дописать скрипт

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки181 просмотр

Здравствуйте, господа фрилансеры!

Необходимо дописать скрипт МаркетГида, который называется волшебный попандер. Надо, чтобы вместо ихнего попандера открывались заранее прописаные сайты. Причем не все сразу, а скажем по определенному количеству открытий, которое тоже прописывается (например 100 раз открылся один сайт, потом 200 раз другой, и т.д.). Надеюсь понятно объяснил.

В общем работа для тех, кто рулит в java.

Java
16 лет назад
breasoft
40 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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