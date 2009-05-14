Нужен скрипт, который будет автоматически создавать водяные знаки с названием магазина на картинках в каталоге товаров интернет-магазина. Сейчас в каталоге товаров уже есть много позиций. Нужно чтобы водяные знаки были не только на ...
Приватный проект для Demiurh
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование9 заявокЗакрыт16 лет назад
Добрый день. Нужено создать сайт, на котором будут представлены фильмы для скачивания. Фильмы для скачивания скачать с других сайтов и заливать их на аккаунт letitbit.net. Обязательно указывайте сумму, которую вы ...Веб-программирование2 исполнителяЗавершен16 лет назад
Нужно установиться Flash плеер Uppod на DLE 7.5 - что он отображался во всех видео, и со своим скином.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Нужен спец по этому форуму, чтобы прикрутить кое-какие моды и дополнения. В частности: 1. проверка занятости имени пользователя при регистрации 2. массовое удаление постов/тем определенного пользователя 3. добавить ...Завершен16 лет назад
- $10
Необходимо написать несложный парсер сайта, и сграбить данные с 14000 страниц. Как показал предыдущий опыт подобных проектов у профи процесс написания и отладки подобного скрипта занимает 1-2 часа, поэтому бюджет проекта невелик ...Завершен16 лет назад
Необходимо расширение функционала веб-интерфейса для почты (roundcube) Изменений много и требуется долгосрочное сотрудничество. Желателен также опыт работы с AJAX для будущей работы над внешним видом. Вот требования на первом этапе: ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт16 лет назад
- $2500
****************************** Обязательно чтобы соискатель был постоянно доступне и жил и работал в МСК (не исключено дальнейшее постоянное сотрудничество) все предложения направлять на мыло vacancy***gaf-gaf***mesabureau.com ****************************** Требуется ...Веб-программирование30 заявокЗакрыт16 лет назад
PHP-Скрипт добавления чего-либо (без sql, на файлах) Срипт состоит из: "Главная страница" Страницы, необходимые для его обработки (чем меньше , тем лучше) Страница ...Завершен16 лет назад
Здравствуйте уважаемые фрилансеры. В общем есть страница портала нужно сверстать всё кроссбраузерно, валидно, блочно (css & html). Подробности: - Верстка которая тянется от 1024 по ширине. - Выпадающие пункты главного меню - ...Закрыт16 лет назад
- $500
Требуется создать скрипт. Суть - добавление объявления о продаже авто из одного места на 5-10 ведущих автомобильных порталов. То есть человек заполняет один раз форму, все остальное делают постеры. Сервис платный.Веб-программирование8 заявокЗакрыт16 лет назад