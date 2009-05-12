Подробное ТЗ находится в прикрепленном вордовском файле. Дизайн страничек отправляю по просьбе в личку. Существенные условия 1. Мы предоставляем все необходимые графические материалы. Исходя из макетов, идущих в комплекте с данным ...
Доработки сайта на битрикс.
Техническое задание. Правки сайта vinex-media.ru
1. Раздел «Виды конструкций».
1.1 В каждом виде конструкций необходимо добавить новое описание(текст предоставляет заказчик).
1.2 К каждому виду конструкций необходимо добавить ссылку с указанием кол-ва такого вида конструкций в собственности компании. Ссылка должна вести на список таких конструкций в собственности компании с google-картой.
2. Раздел «Адресная программа».
2.1 Форму поиска необходимо перенести в правую часть экрана.
2.2 Слева должны быть линки на города (Чехов, Подольск, Климовск, Троицк), потом шоссе (Симферопольское, Симферопольское старое, Калужское). Линки должны вести на конструкции, располагающиеся в данном районе.
2.3 Отцентровать флеш-карту между двумя предыдущими формами поиска. На флешке необходимо активировать географические обозначения.
2.4 Убрать лишний крупный заголовок «Адресная программа», оставить только «хлебные крошки».
Таким образом, раздел «адресная программа» должен представлять из себя три формы поиска: выбор города или шоссе из списка, поиск на флеш-карте, стандартный поиск по параметрам.
3. Раздел «Описание городов и шоссе»:
(попасть в этот раздел можно, выбрав в форме поиска по параметрам город Чехов и нажав кнопку «выбрать»).
3.1 Описание городов/шоссе по оформлению должно быть похоже на страницу http://nike-outdoor.ru/addressprog/100005175/ , только герб города надо оставить сверху как на винэксе, описание составляется заказчиком, под кратким описанием города оставить список видов конструкций, присутствующих в этом городе, только необходимо кол-во тоже сделать линком. Линк ведет на более подробный список конструкций в городе/шоссе такого вида http://vinex-media.ru/address/detail.php?VID=19&ID=255 , где в заголовке присустствует только адрес конструкции, также необходимо сделать всю строчку из списка линком на более подробное описание данной конструкции.
3.2 Google-карта в подробном списке одного вида констркуций должна показывать маркеры этих конструкций в этом городе/шоссе, карту необходимо разместить выше над списком, уменьшить по высоте и сделать немного шире.
3.3 В описании города/шоссе необходимо убрать крупный заголовок «города и трассы» и оставить только «хлебные крошки». В более подробном списке одного вида конструкции в городе/шоссе тоже необходимо убрать лишние заголовки и оставить только «хлебные крошки», причем здесь необходимо добавить в «хлебные крошки» конечную страницу, например: Главная / Адресная программа /Чехов/добавить вид конструкции(например билборд 3Х6). Также необходимо убрать кнопку «Другие конструкции в этом городе».
4. Страница «Подробное описание отдельной конструкции»
4.1 Убрать форму поиска и заголовок «адресная программа» и описание агентства, то есть весь левый блок.
4.2 Само текстовое описание должно быть такого формата: http://vinex-media.ru/address/element.php?ELEMENT_ID=231 , то есть несколько строчек. Необходимо уменьшить размер фотографии (ее можно посмотреть тут: http://vinex-media.ru/address/element.php?ELEMENT_ID=231). И Добавить на страницу с подробным описанием отдельной конструкции небольшую(больше растянутую по ширине, чем по высоте) карту google с маркером именно этой конструкции.
4.3 Необходимо, чтобы на этой странице в «хлебных крошках» прописывалось название города/шоссе такого вида: Главная / Адресная программа /Название города/шоссе/Билборд 6x3 /053В /.
5. Флешка.
5.1 Задание не изменилось.
На странице:
http://vinex-media.ru/address/
изменить флешовую карту (сперва создать города в админке, потом во флешке указать URL-адреса на эти города, сейчас во флешке они не заполнены).
6. Маркеры Google-карты.
6.1 На карте гугл изменить иконки, сделать так чтобы они могли поворачиваться, в зависимости от направления дороги, а также на каждом маркере в зависимости от того требует ли этого вид конструкции указывать сторону A или B, приблизительно похожее на http://nike-outdoor.ru/billboards/100005181/ , только одна сторона, перетяжки например двусторонние, поэтому для них сторону не надо указывать.
Срок и цена имеют значение.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $700Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $10
Приватный проект для DemiurhЗавершен16 лет назад
Нужен скрипт, который будет автоматически создавать водяные знаки с названием магазина на картинках в каталоге товаров интернет-магазина. Сейчас в каталоге товаров уже есть много позиций. Нужно чтобы водяные знаки были не только на ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт16 лет назад
Добрый день. Нужено создать сайт, на котором будут представлены фильмы для скачивания. Фильмы для скачивания скачать с других сайтов и заливать их на аккаунт letitbit.net. Обязательно указывайте сумму, которую вы ...Веб-программирование2 исполнителяЗавершен16 лет назад
Нужно установиться Flash плеер Uppod на DLE 7.5 - что он отображался во всех видео, и со своим скином.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Нужен спец по этому форуму, чтобы прикрутить кое-какие моды и дополнения. В частности: 1. проверка занятости имени пользователя при регистрации 2. массовое удаление постов/тем определенного пользователя 3. добавить ...Завершен16 лет назад
- $10
Необходимо написать несложный парсер сайта, и сграбить данные с 14000 страниц. Как показал предыдущий опыт подобных проектов у профи процесс написания и отладки подобного скрипта занимает 1-2 часа, поэтому бюджет проекта невелик ...Завершен16 лет назад
Необходимо расширение функционала веб-интерфейса для почты (roundcube) Изменений много и требуется долгосрочное сотрудничество. Желателен также опыт работы с AJAX для будущей работы над внешним видом. Вот требования на первом этапе: ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт16 лет назад
- $2500
****************************** Обязательно чтобы соискатель был постоянно доступне и жил и работал в МСК (не исключено дальнейшее постоянное сотрудничество) все предложения направлять на мыло vacancy***gaf-gaf***mesabureau.com ****************************** Требуется ...Веб-программирование30 заявокЗакрыт16 лет назад
Здравствуйте уважаемые фрилансеры. В общем есть страница портала нужно сверстать всё кроссбраузерно, валидно, блочно (css & html). Подробности: - Верстка которая тянется от 1024 по ширине. - Выпадающие пункты главного меню - ...Закрыт16 лет назад