Доработки сайта на битрикс.

Техническое задание. Правки сайта vinex-media.ru

1. Раздел «Виды конструкций».

1.1 В каждом виде конструкций необходимо добавить новое описание(текст предоставляет заказчик).

1.2 К каждому виду конструкций необходимо добавить ссылку с указанием кол-ва такого вида конструкций в собственности компании. Ссылка должна вести на список таких конструкций в собственности компании с google-картой.

2. Раздел «Адресная программа».

2.1 Форму поиска необходимо перенести в правую часть экрана.

2.2 Слева должны быть линки на города (Чехов, Подольск, Климовск, Троицк), потом шоссе (Симферопольское, Симферопольское старое, Калужское). Линки должны вести на конструкции, располагающиеся в данном районе.

2.3 Отцентровать флеш-карту между двумя предыдущими формами поиска. На флешке необходимо активировать географические обозначения.

2.4 Убрать лишний крупный заголовок «Адресная программа», оставить только «хлебные крошки».

Таким образом, раздел «адресная программа» должен представлять из себя три формы поиска: выбор города или шоссе из списка, поиск на флеш-карте, стандартный поиск по параметрам.

3. Раздел «Описание городов и шоссе»:

(попасть в этот раздел можно, выбрав в форме поиска по параметрам город Чехов и нажав кнопку «выбрать»).

3.1 Описание городов/шоссе по оформлению должно быть похоже на страницу http://nike-outdoor.ru/addressprog/100005175/ , только герб города надо оставить сверху как на винэксе, описание составляется заказчиком, под кратким описанием города оставить список видов конструкций, присутствующих в этом городе, только необходимо кол-во тоже сделать линком. Линк ведет на более подробный список конструкций в городе/шоссе такого вида http://vinex-media.ru/address/detail.php?VID=19&ID=255 , где в заголовке присустствует только адрес конструкции, также необходимо сделать всю строчку из списка линком на более подробное описание данной конструкции.

3.2 Google-карта в подробном списке одного вида констркуций должна показывать маркеры этих конструкций в этом городе/шоссе, карту необходимо разместить выше над списком, уменьшить по высоте и сделать немного шире.

3.3 В описании города/шоссе необходимо убрать крупный заголовок «города и трассы» и оставить только «хлебные крошки». В более подробном списке одного вида конструкции в городе/шоссе тоже необходимо убрать лишние заголовки и оставить только «хлебные крошки», причем здесь необходимо добавить в «хлебные крошки» конечную страницу, например: Главная / Адресная программа /Чехов/добавить вид конструкции(например билборд 3Х6). Также необходимо убрать кнопку «Другие конструкции в этом городе».

4. Страница «Подробное описание отдельной конструкции»

4.1 Убрать форму поиска и заголовок «адресная программа» и описание агентства, то есть весь левый блок.

4.2 Само текстовое описание должно быть такого формата: http://vinex-media.ru/address/element.php?ELEMENT_ID=231 , то есть несколько строчек. Необходимо уменьшить размер фотографии (ее можно посмотреть тут: http://vinex-media.ru/address/element.php?ELEMENT_ID=231). И Добавить на страницу с подробным описанием отдельной конструкции небольшую(больше растянутую по ширине, чем по высоте) карту google с маркером именно этой конструкции.

4.3 Необходимо, чтобы на этой странице в «хлебных крошках» прописывалось название города/шоссе такого вида: Главная / Адресная программа /Название города/шоссе/Билборд 6x3 /053В /.

5. Флешка.

5.1 Задание не изменилось.

На странице:

http://vinex-media.ru/address/

изменить флешовую карту (сперва создать города в админке, потом во флешке указать URL-адреса на эти города, сейчас во флешке они не заполнены).

6. Маркеры Google-карты.

6.1 На карте гугл изменить иконки, сделать так чтобы они могли поворачиваться, в зависимости от направления дороги, а также на каждом маркере в зависимости от того требует ли этого вид конструкции указывать сторону A или B, приблизительно похожее на http://nike-outdoor.ru/billboards/100005181/ , только одна сторона, перетяжки например двусторонние, поэтому для них сторону не надо указывать.

Срок и цена имеют значение.