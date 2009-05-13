Необходимо написать раздел сайта Интернет радио как отдельного модуля встраиваемого в движок сайта. Раздел под ключ. Програмирование php+MySql.

Раздел должен содержать:

1. Уникальный Флеш-плеер, непосредственно под наш сайт.

2. Составление плейлистов администратором.

3. Информацию о количестве онлайн пользователей прослушивающих трансляцию в данный момент.

4. Возможность выбора пользователем битрейта в котором прослушивается радио.

5. Возможность ведения трансляций (передач) в прямом эфире.

6. Совместимось с проигрывателем Winamp и Windows Mediaplayer (чтобы можно было прослушивать трансляции в проигрывателях на компьютере)

Плеер

Клавиши: Стоп, Играть, Регулировка звука, Количество прослушивающих онлайн, Сейчас в эфире (информация о программе - композиции)

Возможность брать код плеера для установки плеера на другие сайты.

Интерфейс раздела

В разделе:

- расписание передач

сортировка передач по категориям

- архив передач (каталог радио програм для прослушивания в офф-лайне)

в каталоге разбивка передач по категориям, датам, сортировка, поиск.

оценка передачи (голосование)

рейтинг передач,

опросы.

- проигрыватель,

запуск онлайн трансляции в разных проигрывателях (Флеш-проигрыватель, Winamp, Windows Mediaplayer)

- помощь по использованию плееров, прослушиванию программ и использованию раздела.