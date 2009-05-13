Здравствуйте, господа фрилансеры! Необходимо дописать скрипт МаркетГида, который называется волшебный попандер. Надо, чтобы вместо ихнего попандера открывались заранее прописаные сайты. Причем не все сразу, а скажем по определенному количеству открытий, которое тоже ...
Аналог дизайна и структуры текущего движка
Дано: Сайт на самописном движке. Простая структура (основное): Новости, Календарь событий, Фото Галерея, Видео отсутствует, но необходимо. Движок не устраивает, разбиратся с ним некогда и некому.
Необходмио: Предложить движок, передрать дизайн (точности в переносе не требуется), с доработками по выводу Календаря не списком, а Таблицей и добавлением Времени события. Контент не трогаем.
За дополнительную плату вносить правки.
Смотрим исходник dsdynamo.ru.
Заявки фрилансеров
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