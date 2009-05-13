Создание веб сайта под MS Sharepoint 2007

Необходимо создать информационный портал в котором будет несколько подразделов, раздел, фото, новости, форум, и несколько информационных разделов. Точное ТЗ прикреплено (на украинском языке).

Основные технические требования - разработка под MS SQL 2005 и MS Sharepoint Server 2007.

У нас есть свои дизайнеры и программисты PHP, а также HTML верстальщики. Необходимо только программирование под MS Sharepoint, либо возможно договориться на разработку под ключ.