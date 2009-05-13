Суть задачи: из Ворда копируются таблицы в визуальный редактор Тини. Сейчас помимо собственно разметки таблицы копируется много мусора (черные бордеры, размеры к каждой ячейке, цвет шрифта и т.п.) Нужно настроить тини так, ...
Форма обратной связи
Доброго дня, уважаемые коллеги!
Нужно сделать следующую задачу.
Форма обратной связи, где будут присутствовать 5-6 text-полей, 1 чекбокс, 2-3 селекта.
Небольшая особенность одного из text-полей, предположим назовем его товар может множится. Т.е. нажимаешь на кнопку "создать ещё одно поле товар" и создается еще одно поле, нажимаешь еще раз на эту кнопку и еще одно поле создается. На яваскрипте это не сложно сделать.
Затем при нажатии кнопки send вся инфа собирается и отправляется в виде письма. Кодировка должна быть нормальной. Ни верстки, ни оформления не нужно. Минимум тегов.
Вроде все. Названия полей - заинтересовавшим меня кандидатам. Пишите цены. Сроки - очень бы хотелось чтобы сделано было в ближайшие часы. Работы на самом деле там на 30 мин.
спасибо за внимание.
п.с. можете стучаться прямо в аську - 397523744 . В личку не пишите - игнорирую.
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