Доска объявлений

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Закрыт11 заявок240 просмотров

Добрый день

Хочу узнать у сообщества стоимость и объем работы на разработку базы данных для сайта

ТЗ.

Разработать базу данных , которая:

1 позволяет принимать бесплатные объявления

2 проводить выборку и поиск по этим данным

разработать требуется структуру, формы для заполнения, формы для поиска

порядка 10 ключевых слов ( через которые связаны таблицы)

пример http://hotels.360.net.ua/ukraine/add_hotel.html примерно 20% от требуемой задачи

просьба давать ссылки на выполненные проекты

16 лет назад
kassa
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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