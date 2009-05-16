В первую очередь создание пользовательского интерфейса, простой скрипт новостей, дальше интернет-магазин очень важно - отсутствие "дыр" в коде Подробности - уже буду обсуждать по ходу предложений
Создание каталога продукции на Bitrix
Приветствую!
Необходимо настроить вывод каталога на CMS Bitrix согласно ТЗ.
Жду расценок и сроков исполнения
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