Создание каталога продукции на Bitrix

Суть задачи: из Ворда копируются таблицы в визуальный редактор Тини. Сейчас помимо собственно разметки таблицы копируется много мусора (черные бордеры, размеры к каждой ячейке, цвет шрифта и т.п.) Нужно настроить тини так, ...