Прикрутка Sape

Есть несколько разных сайтов.

На сайтах стоят самописные CMS

Необходимо прикрутить Sape как с обынчыми ссылками в шаблоне так и с ссылками в тексте.

Сайтов порядком. Кто за какую ориентировочную сумма за сайт готов поработать?