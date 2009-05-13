Каталог с поиском запчастей для автомобиля.

Нужно создать каталог поиска запчастей для автомобилей.

Способ реализации:

Выпадающее меню- Производитель: (BMW,Ford,Jaguar,Mercedes....)

Три radio-button Номер детали: начинается или заканчивается или содержит данные которые будут введены в текстовое поле.

Допустим если мы выберем марку Mercedes выбрали тип поиска "начинается" и в текстовое поле введем первые три цифры например 629 результат будет от 629 000 00 00 до последнего значения в базе 629 999 99 99 для наглядного примера можно посмотреть здесь autopartner.kiev.ua

ВАЖНО! При вводе 629 999 99 99 и 6299999999 результат должен быть один и тот же.

Загрузка данных в базу должна осуществляться через прайс лист Excel. То есть кнопочка "Обзор" указываем файл и таблица заполнена соответствующими запчастями соответствующих автомобилей.