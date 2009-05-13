Необходимо граббер новостей со следующих сайтов: http://www.isbfa.ru/ - слева анонсы и новости http://www.gsib.ru/ - справака анонсы и новости На PHP нужно
Каталог с поиском запчастей для автомобиля.
Нужно создать каталог поиска запчастей для автомобилей.
Способ реализации:
Выпадающее меню- Производитель: (BMW,Ford,Jaguar,Mercedes....)
Три radio-button Номер детали: начинается или заканчивается или содержит данные которые будут введены в текстовое поле.
Допустим если мы выберем марку Mercedes выбрали тип поиска "начинается" и в текстовое поле введем первые три цифры например 629 результат будет от 629 000 00 00 до последнего значения в базе 629 999 99 99 для наглядного примера можно посмотреть здесь autopartner.kiev.ua
ВАЖНО! При вводе 629 999 99 99 и 6299999999 результат должен быть один и тот же.
Загрузка данных в базу должна осуществляться через прайс лист Excel. То есть кнопочка "Обзор" указываем файл и таблица заполнена соответствующими запчастями соответствующих автомобилей.
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