SQL скрипт для заполнения БД значениями (MySQL)

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен11 заявок428 просмотров

Необходимо создать скрипт для заполнения таблиц БД заданными значениями. Всего записей - 170.

Список записей и скрипт для создания необходимых таблиц предоставляется.

Подробности в приложенном ТЗ.

Безопасная сделка. Оплата после проверки.

Указывайте, пожалуйста, срок и сумму.

MySQLSQL
16 лет назад
kernelcraft
Алексей 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

UAS
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$3
1 день
Отличный исполнитель. Все сделал быстро и качественно. Нареканий нет. Рекомендую.
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Заявки фрилансеров

UAS
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад