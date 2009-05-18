Здравствуйте. Работавший несколько лет проект (викторина), был не активным в последние 2 года, теперь решил возобновить. При проверке обнаружил, что перестала работать функция отсыла писем регистрирующимся в викторине, в связи с чем новый участник ...
SQL скрипт для заполнения БД значениями (MySQL)
Необходимо создать скрипт для заполнения таблиц БД заданными значениями. Всего записей - 170.
Список записей и скрипт для создания необходимых таблиц предоставляется.
Подробности в приложенном ТЗ.
Безопасная сделка. Оплата после проверки.
Указывайте, пожалуйста, срок и сумму.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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