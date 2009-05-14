Доделать мониторинг обменников

Здраствуйте!

нужно вот этот мониторинг обменнников http://chengem.com/ впаять в какуюто СMS ну тоесть чтобы был полноценный новостной сайт или портал, но и также на галвной был этот мониторинг!

В лицу не писать

выберу подешевле!