Устранение проблем, возникших при переносе сайта с хостинга linux на windows. Подробности в файле ТЗ
Доработка движка LS
Здравствуйте!
Нужен специалист, который хорошо знаком с движком LS, чтобы развернуто ответить на несколько вопросов (письменно), также нужно написать для него парсер хмл (только для одной таблицы).
Бюджет 25 вмз, взяться нужно прямо сейчас, чтобы к вечеру все было готово!..
Отписывайте в комменты асю, в личку просьба не спамить)
Выбранный исполнитель
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