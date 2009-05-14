Доработка движка LS

Здравствуйте!

Нужен специалист, который хорошо знаком с движком LS, чтобы развернуто ответить на несколько вопросов (письменно), также нужно написать для него парсер хмл (только для одной таблицы).

Бюджет 25 вмз, взяться нужно прямо сейчас, чтобы к вечеру все было готово!..

Отписывайте в комменты асю, в личку просьба не спамить)