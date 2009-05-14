Доработка движка LS

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка106 просмотров

Здравствуйте!

Нужен специалист, который хорошо знаком с движком LS, чтобы развернуто ответить на несколько вопросов (письменно), также нужно написать для него парсер хмл (только для одной таблицы).

Бюджет 25 вмз, взяться нужно прямо сейчас, чтобы к вечеру все было готово!..

Отписывайте в комменты асю, в личку просьба не спамить)

16 лет назад
ratnikov
47 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

nike-17
Никита 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$25
1 день
Исполнитель быстро и бодро взялся за работу, но на середине работы пропал, не отвечая по icq. С момента начала работы по проекту "на 1 день" прошло полторы недели, а проект находится в непонятном недоделанном состоянии, просто потерял время с этим исполнителем... p.s. отключение хостинга на один день (и это уже был четвертый или пятый день работы, а не первый, когда проект должен был быть закончен) не является уважительной причиной срыва сроков.

Заявки фрилансеров

nike-17
Никита 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад