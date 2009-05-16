Добавление пункта меню

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен20 заявок281 просмотр

Имеется флеш-меню, состоящее из 5 пунктов, необходимо добавить еще один подобный пункт меню. Новый пункт меню "Рекрутинг" необходимо разместить между "Конференц-сервисом" и "Контакты"

16 лет назад
pitelka
Мария 
41 год
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад

Выбранный исполнитель

snegov1k
Илья 
33 года
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Работу сделал качественно и оперативно. Спасибо. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

snegov1k
Илья 
33 года
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад