Приватный проект для Григория Пилипенко

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка185 просмотров

Есть необходимость сделать новые функции в разработанном Вами ранее парсере недвижимости. Подробности в личном сообщении.

16 лет назад
nminiaylo
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

oldbadger
Григорий 
62 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
89 отзывов(-4)
16 лет назад
$23
3 дня
Григорий сделал необходимые дополнения для парсера + сопровождает его по ходу работы сайта. Помог разобраться с проблемой наполнения сайта, которая никоим образом не относилась к его работе. Спасибо хорошему человеку и профессионалу своего дела.
Всё как всегда всё в высшей степени доброжелательно и своевременно. Часть работ я не могу выполнить, поэтому если Надежда будет обращаться за помощью к сообществу, настоятельно рекомендую поучаствовать.

Заявки фрилансеров

oldbadger
Григорий 
62 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
89 отзывов(-4)
16 лет назад