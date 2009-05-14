Создать приложение на флеш

Создать флеш-приложение - 'клиент видеочата', работающее по следующему принципу:

человек запускает флешку, вводит логин/пароль, данные отправляются на сервер (там работает сторонняя штука), после чего скрипт получает разрешение на видеочат или не получает, и + еще несколько моментов, подробности будут по скайпу или телефону (Москва, СПБ).

Нужен человек, которому доводилось работать во флеше с вебкамерами и микрофонами и умеющий создавать приложения Flash+PHP. Те, кто "этого не делал, но уверен что ничего сложного тут нет" лучше не пишите )

Дополнение:

1. Дизайн тут вообще не требуется никакой

2. Флеш программист будет программировать именно флеш. Знание PHP ему не нужно в принципе.

Цены и сроки уточним после обсуждения ТЗ