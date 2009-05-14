Интересен граббер сайтов - должен собирать из раздела продукция - описание товаров и фото если есть работающие скрипты и примеры - жду описание, цены, детали от просмотра другими - тема ...
Создать приложение на флеш
Создать флеш-приложение - 'клиент видеочата', работающее по следующему принципу:
человек запускает флешку, вводит логин/пароль, данные отправляются на сервер (там работает сторонняя штука), после чего скрипт получает разрешение на видеочат или не получает, и + еще несколько моментов, подробности будут по скайпу или телефону (Москва, СПБ).
Нужен человек, которому доводилось работать во флеше с вебкамерами и микрофонами и умеющий создавать приложения Flash+PHP. Те, кто "этого не делал, но уверен что ничего сложного тут нет" лучше не пишите )
Дополнение:
1. Дизайн тут вообще не требуется никакой
2. Флеш программист будет программировать именно флеш. Знание PHP ему не нужно в принципе.
Цены и сроки уточним после обсуждения ТЗ
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
Есть необходимость сделать новые функции в разработанном Вами ранее парсере недвижимости. Подробности в личном сообщении.Завершен16 лет назад
Имеется флеш-меню, состоящее из 5 пунктов, необходимо добавить еще один подобный пункт меню. Новый пункт меню "Рекрутинг" необходимо разместить между "Конференц-сервисом" и "Контакты"Завершен16 лет назад
- $25
Здравствуйте! Нужен специалист, который хорошо знаком с движком LS, чтобы развернуто ответить на несколько вопросов (письменно), также нужно написать для него парсер хмл (только для одной таблицы). Бюджет 25 ...Закрыт16 лет назад
Устранение проблем, возникших при переносе сайта с хостинга linux на windows. Подробности в файле ТЗЗакрыт16 лет назад
- $200
Необходимо реализовать флэш меню, в котором по средством скриптов будут подгружаться справочники для выбора фильтров (параметров выборки). В результате должно получиться полнофункциональное самодостаточное меню с выводом на ...Закрыт16 лет назад
Нужен скрипт который будет один раз залогинившись в системе кликать по определенным ссылкам. Нуже скрипт либо прога. который допустим берет три переменные, которые я ему задаю. 1. переменная - сайт-страница авторизации, где ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт16 лет назад
Добавить функцию публиковать пост от любого имени в движок WordPress 2.7.1, чтобы имя можно было вписать вручную.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Необходимо сделать мод или подобное мода который выводил бы под каждый форум свою картинку с левой стороны, и сделать так что бы подфорумы были снизу красиво в два ряда для подфорумов выводить картинки не нужно. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Здраствуйте! нужно вот этот мониторинг обменнников http://chengem.com/ впаять в какуюто СMS ну тоесть чтобы был полноценный новостной сайт или портал, но и также на галвной был этот мониторинг! В лицу не ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад