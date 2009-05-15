Необходима качественная кроссбраузерная верстка вебсайта, строгое соответствие макету дизайна, с использованием AJAX, при необходимости и других технологий. Одна страница главная, несколько аналогичных второстепенных и каталог. Основная задача- эта каталог товаров. ...
Переделать скрипт авторизации
Имеем скрипт (прикреплен в файле), при переезде на другой хостинг который перестал работать, точнее работать перестала авторизация админа. Требуется переписать авторизацию под новые конфигурации хостинга. Так как на денвере данный скрипт работает!
Можете отписываться здесь, предложения скрыты от посторонних глаз!
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