Переделать скрипт авторизации

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок214 просмотров

Имеем скрипт (прикреплен в файле), при переезде на другой хостинг который перестал работать, точнее работать перестала авторизация админа. Требуется переписать авторизацию под новые конфигурации хостинга. Так как на денвере данный скрипт работает!

Можете отписываться здесь, предложения скрыты от посторонних глаз!

http://2.vikavika.z8.ru/info.php

16 лет назад
oao-egor4eg
Егор 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранные исполнители

goacher
36 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
$5
1 день
Процесс работы прошел очень быстро и плодотворно, плюс надо было доработать еще кое что, доработал! Рекомендую!
Все ок!
sergiuc
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 дней назад
16 лет назад
$5
1 день

Заявки фрилансеров

goacher
36 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
sergiuc
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 дней назад
16 лет назад

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