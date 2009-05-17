Переделать сайт под платный доступ за смс

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  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок223 просмотра

Есть сайт онлайн видео на движке Slaed. Требуется прикрутить смс биллинг и сделать платным этот сайт.

+ реализовать партнерку

разработчику оплата + проценты

Кто не уверен не писать ! Те кто говорит попробуем, возможно реализуем здесь не ждем.

16 лет назад
Ficd
36 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
37 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

msdn11
44 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
$200
7 дней
Грамотно справился с задачей. Все работает.
Очень быстро договорились и сделали проект. Оплачено своевременно. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

msdn11
44 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад

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