Сигнатуры для Ласто Портатора

Для Вебдванольного портатора от Ласто, для нескольких сайтов необходимо сделать сигнатуры.

Прошу обращаться только тех, кто имеет представление что это такое.

В вашем ответе прошу писать стоимость за единицу (стоимость указывайте вменяемую, предполагается, что потребуется много сигнатур, а делаются они быстро) и срок в течении которого сможете приступить и сделать первые сигнатуры. Для тех, кто разбирается в теме (регулярные выражения) на одну сигнатуру обычно уходит не более 5-10 минут.

В личку не писать - ответ будет один: оставляйте данные в проекте.

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