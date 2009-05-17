Генератор текста с шаблоном

Нужно windows приложение - дорген.

Совместимость: XP+

Возможность дальнейшей доработки (добавление функционала)

Исходные данные:

/texts - папка с исходными файлами

/texts_in_work - папка обработанных текстов

/result - папка результата

keys.txt - файл с ключами - каждое слово на отдельной строчке

keys_in_work.txt - файл с разбитыми ключами.

anyfile - файл шаблона для генерации

Программа (скрипт) должна все тексты из папки texts обработать - разнести предложения по строчкам - то есть каждое предложение на одной строчке и сохранить их в папку texts_in_work с названием по маске: исходное-work.txt

Потом программа (скрипт) должна брать слова из keys.txt и разбивать их на отдельные слова и записывать в файл keys_in_work.txt по маске: оригинальное словосочетание::одно слово:одно слово:одно слово (или keyword::key1:key2:keyN)

После этого начинается заполняться шаблон.

Метки шаблона:

[text] - на месте этого шаблона располагается текст. Причем необходимо проанализировать, сколько таких меток в шаблоне и равномерно разнести текст по этим меткам.

[keyword] - ключ из файла keys_in_work.txt

[key1...n] - отдельные слова из файла keys_in_work.txt

[words_x] - любые слова из файлов, где х - количество слов в словосочетании.

метки [keyword] [key1...n] [words_x] - xwdcndbntkmys к написанию - если с большой буквы - то и результат с большой буквы.

Для поля [text] - последовательность такая: выбирается из всех (!) текстов из папки /texts_in_work произвольно одно предложение, затем таким же образом 2 и тд. В эти предложения подмешиваются ключевые слова (количество устанавливается в настройках) как в середину, так и в начало с изменением первой буквы на заглавную. Потом полученный результат сохраняется в файл с названием: key.txt в папку /result. Генерация идет пока все слова из keys_in_work.txt не будут обработаны.

В результате должно быть выдано окно: было сформировано ХХХ файлов.

Настройки:

1) Выбор шаблона генерации - выбирается anyfile или папки. Если выбрана в папке, то используются все шаблоны в ней в хаотичном порядке

2) Количество текста на одной странице - указывается количество символов от и до. Предложения не обрезаются.

3) Ключевых слов - указывается количество ключевых слов полностью от и до (в штуках)

4) Количество отдельных ключевых слов - указывается количество отдельных ключевых слов от и до (в штуках)

5) Отметить галками - использовать Жирное (как теги , так и ) и Курсивное написание + % использования

Если отмечены - то ключевые слова полностью и отдельные ключевые слова выделяются этими тегами в указанном % от всех ключевых слов.

Требование к кандидатам:

1) опыт подобных разработок (портфолио)

2) ответственность

Предложения скрыты, так что обязательно с ценой и сроками сюда. Вопросы в ЛС.