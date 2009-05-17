Для Вебдванольного портатора от Ласто, для нескольких сайтов необходимо сделать сигнатуры. Прошу обращаться только тех, кто имеет представление что это такое. В вашем ответе прошу писать стоимость за единицу ...
Генератор текста с шаблоном
Нужно windows приложение - дорген.
Совместимость: XP+
Возможность дальнейшей доработки (добавление функционала)
Исходные данные:
/texts - папка с исходными файлами
/texts_in_work - папка обработанных текстов
/result - папка результата
keys.txt - файл с ключами - каждое слово на отдельной строчке
keys_in_work.txt - файл с разбитыми ключами.
anyfile - файл шаблона для генерации
Программа (скрипт) должна все тексты из папки texts обработать - разнести предложения по строчкам - то есть каждое предложение на одной строчке и сохранить их в папку texts_in_work с названием по маске: исходное-work.txt
Потом программа (скрипт) должна брать слова из keys.txt и разбивать их на отдельные слова и записывать в файл keys_in_work.txt по маске: оригинальное словосочетание::одно слово:одно слово:одно слово (или keyword::key1:key2:keyN)
После этого начинается заполняться шаблон.
Метки шаблона:
[text] - на месте этого шаблона располагается текст. Причем необходимо проанализировать, сколько таких меток в шаблоне и равномерно разнести текст по этим меткам.
[keyword] - ключ из файла keys_in_work.txt
[key1...n] - отдельные слова из файла keys_in_work.txt
[words_x] - любые слова из файлов, где х - количество слов в словосочетании.
метки [keyword] [key1...n] [words_x] - xwdcndbntkmys к написанию - если с большой буквы - то и результат с большой буквы.
Для поля [text] - последовательность такая: выбирается из всех (!) текстов из папки /texts_in_work произвольно одно предложение, затем таким же образом 2 и тд. В эти предложения подмешиваются ключевые слова (количество устанавливается в настройках) как в середину, так и в начало с изменением первой буквы на заглавную. Потом полученный результат сохраняется в файл с названием: key.txt в папку /result. Генерация идет пока все слова из keys_in_work.txt не будут обработаны.
В результате должно быть выдано окно: было сформировано ХХХ файлов.
Настройки:
1) Выбор шаблона генерации - выбирается anyfile или папки. Если выбрана в папке, то используются все шаблоны в ней в хаотичном порядке
2) Количество текста на одной странице - указывается количество символов от и до. Предложения не обрезаются.
3) Ключевых слов - указывается количество ключевых слов полностью от и до (в штуках)
4) Количество отдельных ключевых слов - указывается количество отдельных ключевых слов от и до (в штуках)
5) Отметить галками - использовать Жирное (как теги , так и ) и Курсивное написание + % использования
Если отмечены - то ключевые слова полностью и отдельные ключевые слова выделяются этими тегами в указанном % от всех ключевых слов.
Требование к кандидатам:
1) опыт подобных разработок (портфолио)
2) ответственность
Предложения скрыты, так что обязательно с ценой и сроками сюда. Вопросы в ЛС.
Выбранный исполнитель
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