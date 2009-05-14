Нужно сделать 2 задание: Движок сайта для задания №2 smarty. Скрипт использует php и mysql. Подробное ТЗ будет выслано конкретно исполнителю. Сначала программисту задаю первое задание, если делает его успешно, то уже ...
Нужно разработать систему онлайн аукционов
Нужно разработать систему онлайн аукционов (по типу гаген.ру – скандинавский, слепой + партнёрка). дизайн есть. если вы написали реально работающий продукт и хотите взяться за мой заказ, пишите в личку подробности.
если у вас нет такого проекта в портфолио, писать есть смысл только в том случае, если вы писали другие серьёзные проекты.
начать нужно будет с совместной разработки тех задания – это будет оплаченное мною тестовое задание. если оно будет сделано хорошо, по нему начнём разработку.
"стучи в аську обсудим" – на такое сообщение реакции с моей стороны не будет. мне нужны конкретные развёрнутые предложения, с вашим опытом, виденьем задания, деталями и дополнительной информацией. в любом случае, портфолио должно быть.
бюджет и сроки обсуждаются. рассмотрю варианты. к проекту уже есть очень полный и хороший бриф (он будет обсуждаться с выбранным мною фрилансером или командой).
[моя история как работодателя присутствует на другом сайте]
UP: уважаемые фрилансеры :)
прошу писать детали касаемо моего проекта, а не того, какие вы хорошие и умелые. мне важно понять ваше виденье проекта, используемые технологии и связки, нюансы. уровень профессионализма я смогу примерно прикинуть по тому, что вы мне напишите и по списку проектов в портфеле.
прошу учесть это дополнение в ответе.
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