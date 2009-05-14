Нужно разработать систему онлайн аукционов (по типу гаген.ру – скандинавский, слепой + партнёрка). дизайн есть. если вы написали реально работающий продукт и хотите взяться за мой заказ, пишите в личку подробности.

если у вас нет такого проекта в портфолио, писать есть смысл только в том случае, если вы писали другие серьёзные проекты.

начать нужно будет с совместной разработки тех задания – это будет оплаченное мною тестовое задание. если оно будет сделано хорошо, по нему начнём разработку.

"стучи в аську обсудим" – на такое сообщение реакции с моей стороны не будет. мне нужны конкретные развёрнутые предложения, с вашим опытом, виденьем задания, деталями и дополнительной информацией. в любом случае, портфолио должно быть.

бюджет и сроки обсуждаются. рассмотрю варианты. к проекту уже есть очень полный и хороший бриф (он будет обсуждаться с выбранным мною фрилансером или командой).

[моя история как работодателя присутствует на другом сайте]

UP: уважаемые фрилансеры :)

прошу писать детали касаемо моего проекта, а не того, какие вы хорошие и умелые. мне важно понять ваше виденье проекта, используемые технологии и связки, нюансы. уровень профессионализма я смогу примерно прикинуть по тому, что вы мне напишите и по списку проектов в портфеле.

прошу учесть это дополнение в ответе.