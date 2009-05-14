Добрый день. Нужен php-скрипт, который бы мог проанализировать мою базу mysql для движка DLE и все ссылки на картинки, которые находятся не на моём хостинге, а также (что бы была возможность задавать исключения) заливал бы ...
Нужно прикрутить дизайн и доработка скрипта
Нужно сделать 2 задание:
Движок сайта для задания №2 smarty. Скрипт использует php и mysql. Подробное ТЗ будет выслано конкретно исполнителю. Сначала программисту задаю первое задание, если делает его успешно, то уже большое следующее.
Первое задание:
Есть отдельный скрипт рейтинга это как проверочное задание. http://hyip.1gb.ru/rating/index.php есть готовый дизайн в Psd файле, его нужно прикрутить на сайт и так же немного изменить распределение рейтинга, сейчас он по просмотрам, а надо по уникальным посетителям.
Второе задание:
Основное задание.
Сейчас есть форма запроса http://monhyip.net/?a=cust&page=ref . Ее нужно переделать и добавить несколько функций в админку. Как примерно будет выглядеть можно посмотреть у конкурента http://refback80.com/refback/lakewoodtrade.com.htm... но это лишь пример, подробное ТЗ высылается исполнителю. Также будет добавлена история запросов через эту форму, у каждого заказавшего своя (определятся будет по почте).
В админку будет добавлено:
Редактирование этого запроса
Различные шаблоны для отправки письма заказавшему
В запрос будет добавлено:
Инфа рядом с каждым полем в форме отправки
После запроса делается история запросов. Про которую писалось выше.
Подробнее тз будет выслано исполнителю.
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