Нужно прикрутить дизайн и доработка скрипта

Нужно сделать 2 задание:

Движок сайта для задания №2 smarty. Скрипт использует php и mysql. Подробное ТЗ будет выслано конкретно исполнителю. Сначала программисту задаю первое задание, если делает его успешно, то уже большое следующее.

Первое задание:

Есть отдельный скрипт рейтинга это как проверочное задание. http://hyip.1gb.ru/rating/index.php есть готовый дизайн в Psd файле, его нужно прикрутить на сайт и так же немного изменить распределение рейтинга, сейчас он по просмотрам, а надо по уникальным посетителям.

Второе задание:

Основное задание.

Сейчас есть форма запроса http://monhyip.net/?a=cust&page=ref . Ее нужно переделать и добавить несколько функций в админку. Как примерно будет выглядеть можно посмотреть у конкурента http://refback80.com/refback/lakewoodtrade.com.htm... но это лишь пример, подробное ТЗ высылается исполнителю. Также будет добавлена история запросов через эту форму, у каждого заказавшего своя (определятся будет по почте).

В админку будет добавлено:

Редактирование этого запроса

Различные шаблоны для отправки письма заказавшему

В запрос будет добавлено:

Инфа рядом с каждым полем в форме отправки

После запроса делается история запросов. Про которую писалось выше.

Подробнее тз будет выслано исполнителю.

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