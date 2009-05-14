Нужно разработать систему онлайн аукционов (по типу гаген.ру – скандинавский, слепой + партнёрка). дизайн есть. если вы написали реально работающий продукт и хотите взяться за мой заказ, пишите в личку подробности. если у ...
Поправить импорт базы в ShopScript
Ситуация:
shopScript (старая версия, на сколько старая не знаю.)
Выгружается файл из 1С (разделители табы), файл предоставят любой, какой необходимо
Файл импортируется средствами shopScript (стандартный импорт).
Импортом затрагиваются 2 таблицы:
1. категории/ подкатегории
2. товары
При выгрузке файла затираются обе таблицы. Удаление товаров перед загрузкой файла - обязательно.
нужно сделать:
1. чтоб при импорте не затирались ID категории. ID категории должны быть статическими.
2. прописать импорт новых полей (вывод в шаблоне фронтэнда уже реализован).
3. сделать формирование отчета и отправку на e-mail при формировании заказа.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $2500Веб-программирование15 заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
Нужно сделать 2 задание: Движок сайта для задания №2 smarty. Скрипт использует php и mysql. Подробное ТЗ будет выслано конкретно исполнителю. Сначала программисту задаю первое задание, если делает его успешно, то уже ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт16 лет назад
- $20
Добрый день. Нужен php-скрипт, который бы мог проанализировать мою базу mysql для движка DLE и все ссылки на картинки, которые находятся не на моём хостинге, а также (что бы была возможность задавать исключения) заливал бы ...Веб-программирование2 исполнителяЗавершен16 лет назад
- $70
Значит есть дизайн (PSD файл), пока главной страницы. Если нужны будут еще дополнительные части дизайна-будут оперативно подрисовываться. Задача такова: 1.- Натянуть этот дизайн на какую либо CMS. 2.- Отредактировать чтобы все функционировало. ...Завершен16 лет назад
Здравствуйте нужен готовый движок портала с уже проставленными модулями (новости, статьи, архив с календарем, самое читаемое, комментарии и т.д. и т.п., в общем, все нужные приблуды). Обязательное условие, чтобы двиг работал шустро ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $10
Нужен настраиваемый граббер с интеграцией VIRTUEMARTВеб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $10
Нужен парсер гугла с записью в текстовую базуВеб-программирование8 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно windows приложение - дорген. Совместимость: XP+ Возможность дальнейшей доработки (добавление функционала) Исходные данные: /texts - папка с исходными файлами /texts_in_work - папка обработанных текстов /result - ...Завершен16 лет назад
Около 20 парсеров различной тематики... каталоги товаров, организаций и новостей. Нужен человек который может сделать любые парсеры по т.з., Возможна покупка готовых парсеров. Жду предложений.Веб-программирование20 заявокЗакрыт16 лет назад
- $10
Добавить раздел на xml-сайтеЗавершен16 лет назад