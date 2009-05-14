Поправить импорт базы в ShopScript

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Закрыт3 заявки263 просмотра

Ситуация:

shopScript (старая версия, на сколько старая не знаю.)

Выгружается файл из 1С (разделители табы), файл предоставят любой, какой необходимо

Файл импортируется средствами shopScript (стандартный импорт).

Импортом затрагиваются 2 таблицы:

1. категории/ подкатегории

2. товары

При выгрузке файла затираются обе таблицы. Удаление товаров перед загрузкой файла - обязательно.

нужно сделать:

1. чтоб при импорте не затирались ID категории. ID категории должны быть статическими.

2. прописать импорт новых полей (вывод в шаблоне фронтэнда уже реализован).

3. сделать формирование отчета и отправку на e-mail при формировании заказа.

16 лет назад
DenSuslov
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Un-Real
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Un-Real
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