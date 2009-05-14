Доработать тесты

Добрый день!

есть файлик с тестами (тесты не важно какие там, на них не обращать внимания), сделать так что бы при открытии файлика запрашивало имя фамилию и желательно еще номер группы, и что бы в конце к той фамилии приписывался результат теста (там внизу самого теста есть как вписывать фамилии, но это в конце, а нужно вначале)

короче можете и новый похожий фалик написать, лишь бы можно было вводить данные приведены выше, и чтобы он открывался сам по себе (тоесть не браузером)

ваши сроки и цена?

контакты: аська 217357255

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