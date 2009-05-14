Скрипт который будет генерировать xml список

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок174 просмотра

Нужно доработать админку партнерской программы, а именно раздел "Выплаты" туда нужно добавить скрипт который будет генерировать xml список для массовой выплаты (Mass Payment) через систему WebMoney. Т.е все кто заказал выплату он будет добавлять в этот список. Подробнее на https://masspayment.wmtransfer.com/

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16 лет назад
seonetlife
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16 лет назад

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