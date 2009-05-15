Ситуация: shopScript (старая версия, на сколько старая не знаю.) Выгружается файл из 1С (разделители табы), файл предоставят любой, какой необходимо Файл импортируется средствами shopScript (стандартный импорт). Импортом затрагиваются 2 таблицы: ...
Доработать админку партнерки
Нужно доработать админку партнерской программы, а именно раздел "Выплаты" туда нужно добавить скрипт который будет генерировать xml список для массовой выплаты (Mass Payment) через систему WebMoney. Т.е все кто заказал выплату он будет добавлять в этот список. Подробнее на https://masspayment.wmtransfer.com/
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