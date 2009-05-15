Доработать админку партнерки

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки152 просмотра

Нужно доработать админку партнерской программы, а именно раздел "Выплаты" туда нужно добавить скрипт который будет генерировать xml список для массовой выплаты (Mass Payment) через систему WebMoney. Т.е все кто заказал выплату он будет добавлять в этот список. Подробнее на https://masspayment.wmtransfer.com/

16 лет назад
Bupyc
Павел 
33 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

prodev
40 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$20
1 день
Работа выполнена качественно и быстро. Буду работать с Валентином еще.
Четко поставленное задание, своевременная оплата. Приятно иметь дело :)

Заявки фрилансеров

prodev
40 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Поправить импорт базы в ShopScript

    Ситуация: shopScript (старая версия, на сколько старая не знаю.) Выгружается файл из 1С (разделители табы), файл предоставят любой, какой необходимо Файл импортируется средствами shopScript (стандартный импорт). Импортом затрагиваются 2 таблицы: ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработать тесты

    Добрый день! есть файлик с тестами (тесты не важно какие там, на них не обращать внимания), сделать так что бы при открытии файлика запрашивало имя фамилию и желательно еще номер группы, и что ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Баннер.

    Есть баннер в шапке. В баннере кнопка. При нажатии на кнопку по центру экрана должно появлятся видео (flv) Баннер есть, видео есть, кнопка есть. Нужно соскриптить. Простая схема в ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Написать расширенный контактный модуль на Drupal.

    Задача: На сайте есть страница со списком (через views) артистов (музыкантов). У каждого музыканта есть короткая биография, фотография, ссылки на сайт и парочка mp3 треков (что то может добавляться/убираться, поэтому через CCK). Так же ...

    Drupal
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужно разработать систему онлайн аукционов

    $2500

    Нужно разработать систему онлайн аукционов (по типу гаген.ру – скандинавский, слепой + партнёрка). дизайн есть. если вы написали реально работающий продукт и хотите взяться за мой заказ, пишите в личку подробности. если у ...

    Веб-программирование15 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужно прикрутить дизайн и доработка скрипта

    $250

    Нужно сделать 2 задание: Движок сайта для задания №2 smarty. Скрипт использует php и mysql. Подробное ТЗ будет выслано конкретно исполнителю. Сначала программисту задаю первое задание, если делает его успешно, то уже ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Скрипт перезаливки фотографий на хостинг

    $20

    Добрый день. Нужен php-скрипт, который бы мог проанализировать мою базу mysql для движка DLE и все ссылки на картинки, которые находятся не на моём хостинге, а также (что бы была возможность задавать исключения) заливал бы ...

    DLEMySQLPHP
    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Нужен готовый дамп портала

    Здравствуйте нужен готовый движок портала с уже проставленными модулями (новости, статьи, архив с календарем, самое читаемое, комментарии и т.д. и т.п., в общем, все нужные приблуды). Обязательное условие, чтобы двиг работал шустро ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад