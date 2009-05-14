Консультация по Flash.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок203 просмотра

Есть готовый шаблон сайта, сделанный полностью на Flash. Там все работает, крутятся скрипты и т.д.

Требуется показать, как сделать самому некоторые изменения. В частности: поменять картинки, текст и звук.

Денег не много, но и работа на 2 часа.

Приеду сам, можно у клиента.

16 лет назад
konikki
Nikolay 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров