Консультация по Flash.

Есть готовый шаблон сайта, сделанный полностью на Flash. Там все работает, крутятся скрипты и т.д.

Требуется показать, как сделать самому некоторые изменения. В частности: поменять картинки, текст и звук.

Денег не много, но и работа на 2 часа.

Приеду сам, можно у клиента.