Написать скрипт ICQ информер онлайн

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок220 просмотров

Аналог icq.img.tj

+ надо будет дописать дополнительный функционал т.е.

админка и управление редиректом на другие сайты прописанные в админке

по возможности добавить клиентов AOL, google, skape, msn, gabber

16 лет назад
dbroj
Dmitriy 
41 год
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

infium
33 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
$180
1 день

Заявки фрилансеров

infium
33 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад

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