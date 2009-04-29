Ищем PHP-программиста в команду. Обязательные знания : PHP, Linux (на уровне Shell), mysql, OOP,HTML, JavaScript, Ajax,SVN(CVS). Умение и желание работать много быстро и красиво. Амбиции. . Задачи: Написание партнерских программ, разработка высокотехнологичных веб-приложений. У нас ведется ...
- $2000Веб-программирование20 заявокЗакрыт14 лет назад
Сделать видео-плеер с возможностю проигровать разные форматВеб-программирование8 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен 3D аниматор для постоянного сотрудничества!Срочно!Только Украина3D-графика15 заявокЗакрыт14 лет назад
Прошу SEO-компаний не предлагать свои услуги!!Нужен SEO программист для работы в офисе!Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен верстальщик для постоянного сотрудничестваHTML-верстка42 заявкиЗакрыт15 лет назад
Для постоянного сотрудничества нужен видео-монтажор!Подробнее уже персонально при общении.Только КиевВидеомонтаж15 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен видео-оператор который будет выступать художественным руководителем в областях Украины! для творческой работы!Заинтересованых лиц ожидает контракт подписаный с компанией о партнерстве!Мы предоставим Вам возможность показывать свои работы на международном уровне!Видеомонтаж11 заявокЗакрыт15 лет назад
- $1000
Работа для сис.админа,управление интернет проектом,загрузка контентом,Системное администрирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Необходимо написать программу по сбору определенной информации с сайтовВеб-программирование30 заявокЗакрыт15 лет назад