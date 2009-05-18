Сделать флешку

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен21 заявка359 просмотров

http://tvboom.kz/index.php

вот тут надо сделать флеш вверху слева, где телевизор, чтобы каналы переключались, разные товары там мелькали, а потом в конце появлялся бы логотип

РАЗМЕРЫ:

width:200px;

height:180px;

http://narod.ru/disk/8426292000/%D1%82%D0%B2%D0%B1%D1%83%D0%BC21.psd.html - это ПСД исходник

Вот такого размера картинка

16 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

alexvoz
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
$20
2 дня
Отличная работа, флешка то, что надо
Все отлично, никаких проблем. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

alexvoz
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Интеграция TBDev и XBTT в торрент трекере

    $100

    Имеется торрент трекер на движке TBDev. Необходимо в него интегрировать бэкэнд XBTT (написанный на C++) Необходимо XBTT подогнать к существующей базе (TBDev). Также нужно произвести несколько изменений в исходном коде XBTT - золотые торренты, ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • 1С-Битрикс

    Добрый день. 1. Выбираю CMS для сайта тематического. Дошел до Битрикса, вариант Бизнес. Все подходит, но мне необходимо чтобы зарегистрированные пользователи могли добавлять/править/удалять свои товары в справочнике товаров. ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Написать програмную часть сайта.

    Сайт сверстанный есть. Его нужно запрограммировать. см. МАКЕТ!. Структура сайта видео-галереи. Сверху голубые блоки – меню. (Идет сортировка видео по жанрам.) При клике на блоке меню обновляются время ...

    AJAX
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Хак для DLE 7.5

    Нужен хак для DLE 7.5, который бы при добавлении новой новости добавлял бы к названии новости, как в начале так и в конце названия новости, определённое слово или фразу (которые я бы имел возможность сам ...

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Расширить функции фотоальбома

    Icq 766-00000 Создан фотоальбом,но есть некоторые недоработки .Адрес проекта http://metalgearforum.ru/collection/ - админка создана . здесь требуется,чтобы каждая фотография имела свойства каталога .. то есть -- ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание скрипта массового создания поддоменов

    $250

    Нужен скрипт для создания неограниченно числа поддоменов, на каждом поддомене на основе определенного шаблона должен создаваться сайт с контентом заточенным под нужные кейворды (фразы). Контент должен генерироваться автоматически или собираться с vjb[ сайтов по выбору ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад