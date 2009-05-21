Простой парсер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок338 просмотров

Нужно парсить из сайта1 в сайт2 – только каталог компаний!

критерий – отрасли!

отрасли:

Автомобили

Бизнес / Финансы

Компьютеры / Интернет

Красота / Здоровье

Сельское хозяйство

Наука / Образование

Промышленность

Реклама / Полиграфия

СМИ

Строительство

Торговля

Транспорт / Перевозки

Услуги и сервис

нужно собирать до 10 000 в каждую категорию

Пример страницы как должно быть

b2btop.ru/index.php?optio..

парсить нужно только 7 полей.

1000 руб, оплата по факту.... на веб моней

16 лет назад
allrite
36 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

oriole
Мария 
38 лет
19 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад
$30
2 дня
Работа сделана очень очень очень хорошо!!!!!! Советую!!!!!
Замечательный заказчик! Четкое задание, очень честный человек - моментальная оплата после завершения проекта. Все понравилось, очень рекомендую! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

oriole
Мария 
38 лет
19 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад

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