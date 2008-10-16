oriole

Мария Кузьмина oriole

 
36 летРоссия/Рязань
17 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Системы управления сайтами на Yii (PHP + MySQL + Javascript)

Высшее образование:

2003-2009 гг. – Рязанский Государственный Радиотехнический Университет, факультет вычислительной техники,

специальность «Компьютерная безопасность», квалификация – математик.

Диплом специалиста с отличием на тему «Разработка интерфейса прикладного

программирования, предназначенного для защиты информации, обрабатываемой

в web-приложениях».

Дополнительное образование:

сентябрь 2011г. – май 2013 – курсы английского языка, Рязанский Государственный Университет, г. Рязань.

Профессиональные навыки:

• профессиональный пользователь ПК (Microsoft Windows, Linux);

• знание языков программирования, разметки и доступа к данным PHP, SQL

(MySQL, MSSQL), HTML, XML, JavaScript (в том числе библиотека JQuery),

технология AJAX, знание и использование объектно-ориентированного

программирования и шаблонов проектирования при разработке

web-приложений, знание Yandex и Google Maps API, опыт работы с

электронными платежными системами;

• разработка веб-приложений с использованием фреймворка Yii;

• умение проектировать информационные системы, реляционные базы данных;

• знание английского языка на уровне Intermediate.

Личностные качества:

ответственность, организованность, целеустремленность, трудолюбие, усидчивость,

исполнительность, добросовестность. Умение качественно работать. Умение

быстро освоить новый язык программирования, технологию, продукт. Умение

работать в команде. Умение адекватно воспринимать конструктивную

критику.

Опыт профессиональной и трудовой деятельности:

Февраль 2012 – по настоящее время

ГУП "Научно-исследовательский и проектный институт Генерального плана города Москвы" (Москва, genplanmos.ru/), программист

• разработка и поддержка существующего сайта организации;

• разработка дочерних сайтов с использованием следующих языков программирования, разметки и доступа к данным: PHP, SQL, Javascript, XML, HTML, CSS, а также технологии AJAX.

Сентябрь 2011 – Февраль 2012

Компания «Paulsyard» (Москва, paulsyard.ru/), программист.

Должностные обязанности:

• разработка новых сайтов с использованием следующих языков

программирования, разметки и доступа к данным: PHP, SQL, Javascript,

XML, HTML, CSS, а также технологии AJAX;

• поддержка существующих сайтов;

• написание новых модулей к существующим сайтам;

• организация взаимосвязи между сайтами компании и внутренними хранилищами данных.

Июнь 2006 – Сентябрь 2011

Web-программист, разработка web-приложений на заказ.

• разработка серверной и клиентской части web-приложений, а также

написание скриптов на языках программирования и разметки: PHP,

JavaScript, HTML, XML с использованием СУБД MySQL;

• разработка систем управления сайтами различной сложности и направленности.

Август 2006 – Сентябрь 2011

Фриланс

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSjQueryLinuxAjax
Портфолио
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