Высшее образование:
2003-2009 гг. – Рязанский Государственный Радиотехнический Университет, факультет вычислительной техники,
специальность «Компьютерная безопасность», квалификация – математик.
Диплом специалиста с отличием на тему «Разработка интерфейса прикладного
программирования, предназначенного для защиты информации, обрабатываемой
в web-приложениях».
Дополнительное образование:
сентябрь 2011г. – май 2013 – курсы английского языка, Рязанский Государственный Университет, г. Рязань.
Профессиональные навыки:
• профессиональный пользователь ПК (Microsoft Windows, Linux);
• знание языков программирования, разметки и доступа к данным PHP, SQL
(MySQL, MSSQL), HTML, XML, JavaScript (в том числе библиотека JQuery),
технология AJAX, знание и использование объектно-ориентированного
программирования и шаблонов проектирования при разработке
web-приложений, знание Yandex и Google Maps API, опыт работы с
электронными платежными системами;
• разработка веб-приложений с использованием фреймворка Yii;
• умение проектировать информационные системы, реляционные базы данных;
• знание английского языка на уровне Intermediate.
Личностные качества:
ответственность, организованность, целеустремленность, трудолюбие, усидчивость,
исполнительность, добросовестность. Умение качественно работать. Умение
быстро освоить новый язык программирования, технологию, продукт. Умение
работать в команде. Умение адекватно воспринимать конструктивную
критику.
Опыт профессиональной и трудовой деятельности:
Февраль 2012 – по настоящее время
ГУП "Научно-исследовательский и проектный институт Генерального плана города Москвы" (Москва, genplanmos.ru/), программист
• разработка и поддержка существующего сайта организации;
• разработка дочерних сайтов с использованием следующих языков программирования, разметки и доступа к данным: PHP, SQL, Javascript, XML, HTML, CSS, а также технологии AJAX.
Сентябрь 2011 – Февраль 2012
Компания «Paulsyard» (Москва, paulsyard.ru/), программист.
Должностные обязанности:
• разработка новых сайтов с использованием следующих языков
программирования, разметки и доступа к данным: PHP, SQL, Javascript,
XML, HTML, CSS, а также технологии AJAX;
• поддержка существующих сайтов;
• написание новых модулей к существующим сайтам;
• организация взаимосвязи между сайтами компании и внутренними хранилищами данных.
Июнь 2006 – Сентябрь 2011
Web-программист, разработка web-приложений на заказ.
• разработка серверной и клиентской части web-приложений, а также
написание скриптов на языках программирования и разметки: PHP,
JavaScript, HTML, XML с использованием СУБД MySQL;
• разработка систем управления сайтами различной сложности и направленности.
Август 2006 – Сентябрь 2011
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