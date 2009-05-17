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Прототип ИС по транспортным маршрутам
Описание и функциональные требования смотреть во вложении.
Целевые этапы:
1. Структура БД под описанную функциональность (уже существует, но не окончательный вариант, будет предоставлена)
2. Схема действия системы (UML) (желательно)
3. Клиентская часть, для использования ИС.
4. Администраторская часть для ввода данных.
Сдача проекта поэтапно, оплата тоже.
От вас оценить свои возможности, сроки и цену на определенные этапы.
Требования не высокие.
Если есть вопросы задавайте в личку и icq.
Используется надстройка PostGIS к Postgresql
Было бы замечательно если бы вы находились в Нижнем Новгороде.
Приветствуются консультации, советы, подсказки от знающих людей.
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