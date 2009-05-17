Модуль webmoney/Yandex деньги

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок211 просмотров

Приветствую всех.

нужен модуль оплаты Webmoney и Yandex деньги для движка е-магазина Prestashop

Может быть у кого-то есть готовый или возьметесь сделать, обращайтесь.

Условия будем оговаривать индивидуально. Пишите стоимость сразу, чтобы не терять мое и Ваше время.

С уважением, Kazfoto

PrestaShop
16 лет назад
Kazfoto
Тамара 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
25 отзывов

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Нет заявок фрилансеров