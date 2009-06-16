Создать копию сайта.

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Завершен23 заявки490 просмотров

Создать сайт с функциональными возможностями, как этот: allpp.ru, с другим дизайном.

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16 лет назад
fortunatut
Наталья 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
13 отзывов

Выбранный исполнитель

Shar1ngan
Анатолий 
34 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
$55
4 дня
Анатолий проявил себя настоящим профессионалом, ответсвенно подходил ко всем вопросам! Я осталась очень довольна, работа выполнена отлично, в срок. Будем дальше сторудничать.
Отличный заказчик, четкая формулировка заданий, комфортные сроки, своевременная и полная оплата, приятный в общении человек.Рекомендую всем.

Заявки фрилансеров

Shar1ngan
Анатолий 
34 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад