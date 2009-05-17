Программирование сайта

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Закрыт25 заявок450 просмотров

Требуется создать сайт, дизайн предоставим, верстку так же можем предоставить. ТЗ в приложении. От Вас предложение по цене и по срокам и когда сможете приступить к работе.

16 лет назад
motorina
Анна 
125 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров