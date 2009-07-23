Задание для специалиста по Joomla/Joostina

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен11 заявок286 просмотров

Требуется специалист, знающий на отлично CMS Joomla и умеющий дописывать собственные модули.

Если первое задание будет выполнено хорошо и точно в срок, то начнем работать на постоянной основе.

Подробности по первому заданию при переписке.

Joomla
16 лет назад
artemida_design
Артем 
41 год
18 лет в сервисе
Была
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

AlekZZ
38 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$150
7 дней
Работа выполнена на отлично. Без задержек. Приятно, когда исполнитель понимает тебя с пол слова. Продолжаем сотрудничество!
Отличный заказчик - подробно и понятно объяснил задание. Не было задержек с оплатой. Рад продолжить с ним сотрудничество.

Заявки фрилансеров

AlekZZ
38 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад